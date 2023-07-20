Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка

Комісія з перевірки мостових споруд розпочала огляд мостів в регіонах з Житомира та Рівного, і заявляє, що ключові мости в цих містах у критичному стані, хоча і в кращому, ніж у Києві, який перевірявся раніше.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, в аварійному стані перебуває шляхопровід у Житомирі, який збудували ще 66 років тому, а остання реконструкція відбулася в 1977 році. На споруді зафіксовано корозію робочої арматури в прогонових будовах і ригелях. Стійки опор мають поздовжні тріщини, відшарування зруйнованого бетону, оголену та іржаву арматуру.

Комісія також перевірила міст через річку Кам’янка, побудований у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційне утримання мосту – на дуже низькому рівні.

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Металеві стійки руслових опор та балки прогонової будови потребують очищення від іржі й покриття їх антикорозійними фарбами. Берегові опори мають часткове руйнування бетонної поверхні.

У Рівному експерти оглянули один із найважливіших мостів, який був побудований ще в 1964 році. Об’єкт нині – в критичному стані. Спостерігається руйнування опор, ригелів, асфальтобетону, гідроізоляції тротуарів і швів.

Усі мости, які оглядала Комісія в Рівному та Житомирі, перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Їхній обов’язок – щороку проводити обстеження мостових споруд та підтримувати належний експлуатаційний стан.

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"Органи місцевого самоврядування дуже часто неналежно ставляться до обстеження мостів та їх експлуатаційного утримання. Наприклад, обстеження шляхопроводу у Житомирі не проводилося жодного разу. Міст у Рівному востаннє перевіряли у 2017 році. Влада на місцях забуває, що безпечна робота мостів – це питання обороноздатності країни", – наголосив директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

Водночас наголошується, що у порівнянні із мостами в Києві, ситуація в обстежених містах - менш критична.

"У порівнянні із мостами в Києві, ситуація менш критична, проте, технічний стан об’єктів також викликає чимало запитань", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Нагадуємо:

Комісія з перевірки мостових споруд обстежує мости, які мають важливе значення для логістики та мобільності населення.

Комісія була створена на виконання рішення РНБО від 23 червня 2023 року. Її очолив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

До складу Комісії входять представники Мінвідновлення, Міністерства оборони, МВС, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, ДІАМ, ДСНС, обласної та Київської міської військових адміністрацій.

Як стверджують в Комісії, щонайменше 10% мостів в країні знаходяться у непрацездатному стані.

У Києві відсоток аварійних мостів є критичним – 15% від загальної кількості. Зокрема, в аварійному стані – 2 столичні позакласові мости – міст Патона та міст Метро. На останніх двох зафіксовано суцільну корозію головних елементів, тріщини опор, руйнування бетону.