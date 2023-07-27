АМКУ оштрафував мережу АЗС Socar на понад 2 мільйони 

Антимонопольний комітет України оштрафував мережу АЗС Socar на понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

ТОВ "Сокар Енерджі Україна" оштрафували на 2 035 463 гривні за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

А саме порушення пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови АМКУ у встановлений ним строк.

Реклама:

Нагадуємо:

Верховний Суд відмовив ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (група WOG) у задоволенні касаційної скарги у справі про змову щодо цін на автогаз, в рамках якої АМКУ у 2018 році наклав на групу штраф у 5 млн грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "ВЕТК" і ТОВ "ТЕЛЕ ЕНЕРДЖИ" за змову під час їх участі в 11 торгах на закупівлю електромонтажних робіт, компанії мають сплатити 8,7 мільйона гривень.

Реклама: