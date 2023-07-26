Новини 26 липня: повернення довоєнного податкового режиму, інвестиції у виробництво БПЛА

Про податки. Президент Володимир Зеленський підписав податковий законопроєкт № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

Про виробництво БПЛА. Кабінет Міністрів цьогоріч виділив 40 мільярдів гривень на виробництво українських безпілотників.

Про кредити. У III кварталі поточного року, вперше з початку повномасштабного вторгнення, банки планують пом’якшити умови кредитування для малого та середнього бізнесу, а також для населення, зокрема, щодо видачі іпотечних кредитів.

Про судноплавство у Чорному морі. Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

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Про санкції. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

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