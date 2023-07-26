В Україні з'явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт в другому читанні та в цілому на засіданні 13 липня.

Передбачається, що інформація про всіх фізосіб та юросіб, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.

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Реєстр міститиме:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації - назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини - імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Економічна правда