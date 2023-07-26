В ЄС скасували санкції проти Пшонки та його сина — Bloomberg

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У середу Генеральний суд ЄС заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінках і на сумніви в тому, чи ґрунтувалися ці оцінки на достатньо "міцній доказовій основі", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує Bloomberg, Пшонка і його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, що підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за нібито "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".

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Водночас, як випливає з повідомлення, суди щодо Пшонки проводилися без дотримання належної процедури, внаслідок чого Пшонка не реалізував своє право на захист.

"У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що не було зрозуміло, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація поважає права на захист у місцевому кримінальному провадженні", - пише Bloomberg.

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Раніше ЄС уже неодноразово знімав санкції з чиновників команди Януковича. Це відбувалося через те, що українська сторона не надавала доказів їхньої провини.



