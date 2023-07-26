Всі розділи
Укр / Рус

У monobank знову заявили про збій у роботі

Середа, 26 липня 2023, 18:36 - Лія Ільченко

Роботу віртуального банку monobank у середу знову порушено.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Ніколи такого не було й ось знову", - написав він у власному телеграм-каналі.

"Уже працює", - додав також він.

Реклама:

Нагадуємо:

20 липня у системі monobank стався масштабний збій - не працював мобільний застосунок та не проводилися платежі.

Згодом Гороховський повідомив, що за результатами збою, який відбувся 20 липня, банк не став списувати клієнтам відсотки за кредитами. У результаті понад 1,52 млн клієнтів заощадили сумарно майже 27,75 млн грн.

Реклама:
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті