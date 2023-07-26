У monobank знову заявили про збій у роботі
Середа, 26 липня 2023, 18:36 -
Роботу віртуального банку monobank у середу знову порушено.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Ніколи такого не було й ось знову", - написав він у власному телеграм-каналі.
"Уже працює", - додав також він.
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Нагадуємо:
20 липня у системі monobank стався масштабний збій - не працював мобільний застосунок та не проводилися платежі.
Згодом Гороховський повідомив, що за результатами збою, який відбувся 20 липня, банк не став списувати клієнтам відсотки за кредитами. У результаті понад 1,52 млн клієнтів заощадили сумарно майже 27,75 млн грн.
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