У monobank стався масштабний збій
Четвер, 20 липня 2023, 16:18 -
У системі monobank близько 15-00 четверга, 20 липня, стався масштабний збій - не працює мобільний застосунок та не проводяться платежі.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", – написав він у своєму Telegram.
Під дописом Гороховського користувачі пишуть, що можуть авторизуватися в додатку, але не працюють більшість функцій.
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А саме не можна переказувати кошти, поповнювати мобільний, тощо.
Згодом Гороховський повідомив, що через збій в банку з користувачів за сьогодні не будуть утримані відсотки за кредитами.
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