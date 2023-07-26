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Україна може відновити експорт та імпорт електроенергії з Румунією

Середа, 26 липня 2023, 15:58 - Анастасія Жарикова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг погодила розподіл доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України та Румунії, наданими "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідно до умов проєкту Договору між ОСР двох країн передбачається, що дохід (без ПДВ) від управління обмеженнями на кордоні між Україною та Румунією розподіляється між НЕК "Укренерго" та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. у співвідношенні 50% на 50%.

У Нацкомісії пояснили, що прийняте рішення дозволить врегулювати проведення експортно-імпортних операцій електричною енергією через транскордонний переток за напрямом Україна – Румунія.

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А також допоможе стабілізувати енергосистему, оскільки створює умови для імпорту електроенергії з Румунії у дефіцитні години доби та експорту до Румунії у години, в які наявний профіцит електричної енергії.

Нагадуємо:

НЕК "Укренерго" відновив можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності.

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