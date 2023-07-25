НАБУ звинувачує колишнє керівництво "Украероруху", що ті вчасно не вивели кошти з банку Рожкової

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно колишніх посадовців держпідприємства "Обслуговування повітряного руху України" (ДП "Украерорух"), яких підозрюють у тому, що в 2016 році вони вчасно не вивели кошти підприємства з рахунків "Платинум Банку", внаслідок чого ДП понесло збитки.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, у 2016 році тодішні перший заступник та заступник директора ДП, проігнорували наказ очільника "Украероруху" і застереження Мінінфраструктури, й продовжили здійснювати платежі через проблемний ПАТ "Платинум Банк".

Вони також не вивели кошти ДП з рахунків "Платинум Банку".

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"Тож, коли невдовзі банк визнали банкрутом, держпідприємство втратило свої грошові активи. Таким чином дії експосадовців "Украероруху" призвели до завдання 160 млн грн збитків", - повідомляє НАБУ.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов в Госпсуд Києва до колишніх членів правління та наглядової ради "Платинум Банку" про солідарне стягнення 1,48 млрд грн.

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Серед відповідачів - Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ), Костянтин Смольський (екс-голова правління "Платинум Банку"), Григорій Гуртовий (екс-голова наглядово ради) та інші.

У ФГВФО обґрунтовують позов тим, що екс-посадовці "Платинум Банку", "внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, що виразилося в прийнятті необгрунтованих рішень", завдали збитків банку в розмірі 1,48 млрд грн, який складається з сум неповернених і списаних у збиток кредитних коштів.

У Фонді також вважають, що вчинення таких дій призвело до відсутності в банку коштів для виконання зобов'язань перед вкладниками і кредиторами.

Пізніше Катерина Рожкова стала заступницею глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Саме Гонтарева не раз заявляла, що ринок має бути очищений від таких банків, як "Платинум Банк". Причому, "Платинум банк" Гонтарева називала - найбільш яскраво-вираженим прикладом.

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