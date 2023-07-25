Конфісковане майно російського олігарха Шелкова буде виставлено на аукціон 10 серпня - ФДМУ

10 серпня відбудеться перший аукціон з продажу конфіскованого в Україні майна російського олігарха Михайла Шелкова.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

"На приватизацію виставили компанію "Інвестагро" зі стартовою ціною 55 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Кошти від реалізації цих активів підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

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За підсумками 2022 року "Інвестагро" отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, а в I півріччі 2023 - 7 млн грн збитку. Компанія має поточну кредиторську заборгованість 17,2 млн грн.

У власності "Інвестагро" перебуває 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Також компанія орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 га.

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У 2021 році Шелков був включений до українського санкційного списку.

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера.

Шелков є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.

"ВСМПО-Авісма" постачала титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості Росії, зокрема, в рамках контрактів на виконання державного оборонного замовлення.