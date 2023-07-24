Відсутність постачальника останньої надії загрожує накопиченням боргів - ексглава ОГТСУ

Завершення у "Нафтогазу" функцій функцій постачальника останньої надії (ПОН) загрожує накопиченням боргів перед Оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) та обласними газорозподільними компаніями.

Про це заявив ексглава ОГТСУ Сергій Макогон.

"Незрозуміло, що буде далі... Знову всі несанкціоновані відбори газу через небаланси впадуть на ОГТСУ?", - зазначив він.

"За наявної заборони на відключення споживачів відсутність ПОН загрожує накопиченням багатомільярдних боргів перед ОГТСУ та облгазами", - додав також ексглава газотранспортної системи України.

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Нагадуємо:

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявляє про те, що у неї закінчився терміну виконання функцій та обов'язків постачальника "останньої надії" (ПОН) з 22 липня цього року.

Про наслідки для споживачів щодо завершення у "Нафтогазу" функцій ПОН в компанії повідомляють наступне.

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"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня 2023 року у ГК "Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів ПОН необхідними обсягами природного газу в усій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.