Експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся в перший день після його відновлення

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Експорт електроенергії до Словаччини, який НЕК "Укренерго" відновило з 23 липня, так і не відбувся.

Про це свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними ENTSO-E обсяг експорту становив 0 МВт-год, попри бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перерізу з української сторони та по 40 МВт зі словацької на шість годин постачань із 9:00 до 14:00.

Крім того, за даними "Укренерго", компанія, провівши перший після тривалої перерви аукціон 21 липня із розподілу потужності для експорту з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам переріз для експорту ні на 24, ні на 25 липня.

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Додається, що імпорт електроенергії зі Словаччини продовжувався і після того, як Україна відновила експорт. У суботу було імпортовано 2 554 МВт-год, що майже на 40% більше, ніж у п’ятницю. У неділю імпорт скоротився до 1 717 МВт-год, що на 32,7% менше, ніж у суботу.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності.

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