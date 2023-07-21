До Вінниці з Одеси буде курсувати модернізований електропоїзд
П'ятниця, 21 липня 2023, 17:57 -
На маршруті 802/801 Одеса - Вінниця курсуватиме модернізований електропоїзд.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Вже прямує на маршрут 802/801 Одеса-Вінниця, де відтепер курсуватимуть два таких красунчики з місцями для велосипедів, USB-зарядками, якісним освітленням, пандусами та інклюзивними вбиральнями", - йдеться у повідомленні.
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Економічна правда
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