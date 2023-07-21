До Вінниці з Одеси буде курсувати модернізований електропоїзд

І вашим, і рашим. Від арешту активів росіян виграють усі, крім України Яхти, вілли, корпоративні права на десятки мільярдів доларів досі у власності російської верхівки. Чому західні країни захищають гроші російських олігархів?

Як силовики "кошмарять" бізнес Бюро економічної безпеки провалило завдання боротьби з економічною злочинністю, як до цього це зробили його попередники – податківці, Нацполіція та СБУ. Тепер влада обіцяє МВФ почати все заново.