Закачування газу до наступної зими йде за планом і навіть більше - "Нафтогаз"

Станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігалося 11,7 млрд куб. м газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Від старту сезону закачування у 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", - додав він.

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Глава "Нафтогазу" зазначив, що це дуже хороший результат, враховуючи, що споживання газу в II кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду 2022 року на 13%.

Зростання рівня споживання газу спричинено багатьма чинниками, у тому числі поступовим відновленням економіки нашої країни.

"Але, як ми бачимо за наявними даними, нам все одно вдається досягати всіх поставлених цілей у межах підготовки до наступної зими", – сказав Олексій Чернишов.

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Нагадуємо:

Міжнародне енергетичне агентство оперує іншими даними.

Згідно звіту МЕА, Україна з березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу. Про це йдеться в огляді про безпеку глобального ринку газу.

Як стверджують в МЕА, станом на початок липня в українських сховищах було 10,5 млрд кубометрів газу.

При цьому, згідно з даними, які озвучувалися урядом України у 2022 році, в серпні минулого року запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.

Торік сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття.

За минулий сезон відбору, а саме з 7 листопада 2022 року, з підземних газосховищ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу.