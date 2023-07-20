Окупанти намагаються змусити український персонал ЗАЕС запустити блок №4 - "Енергоатом"

Призначений російською владою так званий "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук намагається схилити українських атомників, які працюють на ЗАЕС, запустити енергоблок №4.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду. Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Чернічук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом і яким було заблоковано доступ на станцію.

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Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію.

Наявний на станції персонал категорично відмовляється виконувати наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ).

"Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС", - наголосили в "Енергоатомі".

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Нагадуємо:

Російські окупанти збираються перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину". При цьому вони свідомо не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку росіянами найближчим часом провокації на території окупованої Запорізької атомної електростанції.