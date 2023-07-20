Процес націоналізації "Сенс Банку": обмежень на рух грошей фізосіб не буде

Під час процесу націоналізації "Сенс Банку" обмежень на кошти фізосіб не буде.

Про це заявила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут під час пресбрифінгу щодо виведення з ринку "Сенс Банку".

"Станом на зараз виконавча дирекція ФГВФО вже прийняла рішення щодо запровадження тимчасової адміністрації, яка розпочнеться завтра з 9 години. Уповноважена особа вже призначена.

Обмежень на кошти фізосіб не буде, тобто фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами, ті, що є на картках, в межах лімітів, які встановлені банком або НБУ", - заявила вона.

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Також, за її словами, не буде обмежень щодо зняття готівки у банкоматах - у межах ліміту, встановленого НБУ, та не буде обмедень для фізосіб по використанню овердрафтів - у межах лімітів, встановлених банком та НБУ.

Щодо юридичних осіб - наразі все заблоковано, бо це є вимога чинного законодавства, пояснила Рекрут.

"Ми зараз працюємо на прийом платежів від юросіб, а вихідні платежі будуть ходити завтра з другої половини дня", - пояснила вона.

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"У ці кілька днів не будуть діяти всі договори щодо кредитування - тобто юрособи, у яких вже є діючі договори та кредитні лінії, вони не будуть діяти на період здійснення тимчасової адміністрації. Все інше- банк працюватиме у звичайному режимі.

Тому вкладники та клієнти банку повинні мінімально відчути ці незручності", - заявила Рекрут.

"Тимчасову адміністрацію запроваджено, наступний крок - це взяття банку під контроль, наступний крок - отримання рішення Кабміну щодо участі держави, а саме - купівлі банку, затвердження плану врегулювання, потім - призначення керівників за поданням Мінфіну та за погодженням НБУ, і останній крок - передача або продаж банку Міністерству фінансів.

Всі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних. І в понеділок банк працюватиме у звичайному режимі, але з новим власником", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

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Економічна правда