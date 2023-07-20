"Нафтогаз" запустив примусове виконання рішення Гаазького арбітражу у країнах, де є російське майно

НАК "Нафтогаз України", який 12 квітня отримав історичну перемогу над Росією в Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, анонсував початок примусового стягнення компенсації з РФ за рахунок російського майна, яке розташоване у різних країнах світу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у свої колонці на ЕП.

""Нафтогаз" запустив механізм примусового стягнення компенсації з Росії за активи в Криму згідно з рішенням Гаазького арбітражу", - зазначив глава "Нафтогазу".

За його словами, на момент винесення рішення сума компенсації склала близько 5 млрд доларів – і вона буде зростати до повного виконання Росією своїх зобов’язань.

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"Це найбільша сума, присуджена міжнародним арбітражним трибуналом в якості компенсації за експропріацію Росією активів у Криму", - наголосив Чернишов.

Стратегію щодо стягнення компенсації з Росії розробила команда "Нафтогазу" разом з радниками компанії, американською мультинаціональною юридичною фірмою Covington & Burling LLP.

"Відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації", - зазначив Чернишов.

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За його словами, здійснити таку передачу майна на виконання рішення міжнародного арбітражу є одним із найдієвіших способів, бездоганних з точку зору rule of law.

Керуючись цим, 23 червня НАК "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній, що входять до "Групи "Нафтогаз", подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

"США не випадково вибрані для старту цього глобального процесу. По-перше, це одна з найбільших світових юрисдикцій. По-друге, це держава, для якої rule of law є одним із фундаментальних принципів", - пояснив глава "Нафтогазу".

Також, США разом із союзниками вже заморозили російські активи на суму близько 360 мільярдів доларів. І американська влада розробляє механізми, які дозволять передати їх Україні як компенсацію за російську агресію.

Чернишов наголосив, що США – це лише початок.

Як розраховують в "Нафтогазі", приклад США сприятиме глобальному зрушенню у справах щодо заморожених російських активів, даючи юридичний фундамент для передачі їх на користь України в якості компенсації за збитки, нанесені війною.

"На черзі інші країни, які … не можна назвати – як і військові не можуть розкрити напрямки своїх маневрів. Але наша позиція, відображена у стратегії, полягає в тому, що Україна має отримати повну суму компенсації, передбачену арбітражним рішенням. А також відсотки, що будуть нараховуватися весь час до остаточного погашення Росією боргу", - зазначив глава "Нафтогазу".

Він також висловив переконання, що цей успішний досвід "Нафтогазу" створить прецедент для інших українських компаній, які втратили своє майно внаслідок агресії Росії.

За його словами, "нервова реакція голови Газпрому Олексія Міллера, який 6 липня пригрозив "Нафтогазу" російськими санкціями, якщо не буде припинено запуск виконання арбітражних проваджень, є об’єктивним підтвердженням цього".

Нагадуємо:

У Росії пригрозили санкціями за триваючі арбітражні розгляди "Нафтогазу України" з російським Газпромом. Відповідну заяву зробив голова правління Газпрому Олексій Міллер.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі ухвалив своє історичне рішення що Росія має відшкодувати "Нафтогазу" збитки за експропріацію Росією активів у Криму.