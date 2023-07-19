60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали відправити в Китай – Зеленський
Шістдесят тисяч тонн агропродукції, яку знищила Росія своїми ракетними ударами по Одещині в ніч на 19 липня, призначались для відправки до Китаю.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Протягом усього дня максимум уваги – ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську… по наших портах… Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, всім нашим захисникам неба, наслідки цього удару – все ж менші, ніж могли би бути…
У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії… У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, – зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай… Тобто всіх це зачіпає – російський терор", - заявив президент.
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Нагадуємо:
Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.
Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.
Раніше ми писали, що після виходу з "зернової угоди" завдання Росією ракетних ударів по іноземних суднах малоймовірне. Проте агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку.
Економічна правда