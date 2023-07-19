Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування
Кабінет Міністрів у вівторок, 18 липня, затвердив порядок використання коштів, зібраних на платформі United24, для фінансування заходів з гуманітарного розмінування.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Йдеться про кошти з рахунка Міністерства економіки, відкритого в рамках платформи United24. Після доопрацювання та проходження відповідних процедур Порядок буде опубліковано у відкритому доступі.
"Затверджено чіткі та практичні механізми використання коштів, що надходитимуть на спеціальний рахунок Мінекономіки для фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Що важливо для нас і для донорів – процес буде максимально прозорим", - зазначила перша віце-прем’єрка - міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що порядок передбачає регулярне оприлюднення інформації про потреби у сфері гумрозмінування на офіційному веб-сайті Мінекономіки та порталі "United24". Розпорядники коштів зобов’язані публічно звітувати про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги.
Кошти з рахунка Мінекономіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування можуть бути використані на:
- фінансування заходів гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, організацію робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП різного калібру до місця знищення тощо;
- доукомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів;
- закупівлю машин механізованого розмінування (роботизованих комплексів важкого класу), піротехнічних машин важкого типу, оперативно-піротехнічних машин і т.д.
Нагадуємо:
За рік з початку роботи фандрейзингової платформи United24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.
Проєкт United24 заснований за ініціативи президента Володимира Зеленського в травні 2022 року.
Економічна правда