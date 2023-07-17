Правоохоронці передали до суду справу "пособниці Насірова"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України передали до суду обвинувальний акт стосовно начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України, яку в САП називають "пособницею Насирова" (екс-голови ДФС, - ред.).

Про це йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.

"За матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно пособниці колишнього голови ДФС – начальниці відділу департаменту Державної фіскальної служби України", - йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по квітень 2016 року голова ДФС "за пособництва директора департаменту та начальниці відділу ДФС" ухвалив економічно необґрунтовані рішення про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних народному депутатові України підприємств.

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У результаті цих дій державний бюджет не отримав понад 2 млрд грн рентної плати.

Проте підозру начальниці відділу ДФС було повідомлено аж через 6 років - у грудні 2022 року. А вже за два місяці - у лютому 2023 року було завершено слідство та відкрито матеріали справи на ознайомлення.

"Пособниці" загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадуємо:

Як писала свого часу ЕП, насправді з травня 2015 року по березень 2017 року податкова під керівництвом Романа Насірова видала розстрочки 70 компаніям на набагато більшу суму - понад 18 млрд гривень.

Більше половини цієї суми отримали підприємства, пов'язані з найбагатшою людиною часів незалежності - Рінатом Ахметовим.

У 2015 році сума наданих податкових розстрочок перевищила 6 млрд гривень. Найбільше - 3 млрд гривень - дісталося групі ДТЕК Ахметова.

"Ще 2,8 млрд гривень розстрочок отримали переважно державні "Укргазвидобування", НАЕК "Енергоатом", "Укроборонпром", "Криворізька теплоцентраль", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та ДП "Укрспирт", - пишуть автори.

Також серед отримувачів розстрочок значаться компанії таких відомих в Україні бізнесменів як Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ, Костянтин Григоришин, Ігор та Григорій Суркіси.

Зазначається, що схожа історія була і в 2016 році – ДФС активно штампувала розстрочки представникам великого українського бізнесу.

"За перші два місяці 2017 року Насіров встиг підписати розстрочки лише кільком компаніям. Лише після затримання Насірова детективами НАБУ роздавання розстрочок олігархам та політикам припинилося", - йдеться у матеріалі.

Податкова розстрочка надається на короткий термін за особистим підписом глави фіскальної служби тим платникам податків, у яких виникли економічні труднощі і загроза потрапити в боргову яму перед державою.

Претенденти на розстрочку повинні мати задовільний фінансовий стан, щоб сплатити розстрочку та відсотки за користування нею, а також мати достатньо майна для податкової застави. "Хоча, як показують кейси НАБУ, вимоги були умовностями, на які Насіров не звертав уваги", - зазначає автор.

Детальніше читайте у матеріалі Рішуча деолігархізація: як Податкова рятувала мільярдерів