Світові ціни на пшеницю поповзли вгору після заяв Росії про зупинення зернової угоди

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли більш ніж на 4% після заяви Росії про зупинення зернової угоди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, 17 липня ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зросли на 4,2%. На максимумі, який було зафіксовано опівдні, контракти торгувалися по $689,2 за тонну.

Однак уже через півтори години зростання сповільнилося до 3,14%, ф'ючерси почали торгуватися по $682,2 за тонну.

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Нагадуємо:

17 липня спливає термін зернової угоди, яку було продовжено в травні.

Раніше Кремль заявляв, що Росія повернеться до реалізації угоди тільки після того, як будуть виконані її умови.

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Росія домагається перепідключення Россільгоспбанку до міжнародної системи обміну платіжною інформацією SWIFT, постачань запчастин, розблокування транспортної логістики та страхування, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса", а також розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, які пов'язані з виробництвом і транспортуванням продовольства і добрив.

17 липня МЗС Росії повідомило, що Москва офіційно повідомила Туреччину, Україну і секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження зернової угоди.

Bloomberg зазначає, що заяву було зроблено в день, коли на Керченському мосту пролунали вибухи, які змусили Москву призупинити автомобільний і залізничний рух через головний міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.