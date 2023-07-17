Скільки РФ вдалося заблокувати агропродукції в рамках "зернового коридору", підрахували в АМПУ

Через саботаж РФ роботи "зернового коридору" світ не отримав додаткові 25 млн тонн агропродукції.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України під час зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.

За інформацією АМПУ, за 11 місяців роботи "зернової ініціативи" Україна поставила 32,5 млн тонн агропродукції в 45 країн світу, зокрема понад 4 млн тонн продовольства - країнам Африки.

"Ще додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - зазначив заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов.

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Загалом за час роботи "зернового коридору" з початку серпня 2022 року з України було експортовано 32,75 млн тонн агропродукції, зокрема 16,84 млн тонн кукурудзи, 8,91 млн тонн пшениці, 1,86 млн тонн шроту соняшнику, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, 0,99 млн тонн ріпаку та 0,80 млн тонн соєвих бобів.

Загалом з українських портів вийшло 1002 судна, зокрема шість у липні, 38 у червні, 33 у травні, 64 у квітні, тоді як пік було зафіксовано у вересні-жовтні минулого року - відповідно 178 та 180 суден. Водночас з початку травня із "зернової угоди" через позицію російської сторони виключено найбільш глибоководний український порт "Південний".

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17 липня Кремль заявив про зупинку "зернової угоди".