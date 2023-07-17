Українці через "Дію" придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда

дія

Через портал та застосунок "Дія" українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте", – пояснили у пресслужбі сервісу.

Для того аби стати інвестором треба:

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у "Дії" натиснути кнопку "Військові облігації" на головному екрані;

обрати облігації, їх кількість та партнера;

оплатити.

Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів з початку року залучило від випуску військових облігацій 135 мільярдів гривень.

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Економічна правда