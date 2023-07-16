Для покриття дефіциту бюджету Україна вже отримала понад 23 мільярди доларів допомоги – Шмигаль

Від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

Премʼєр зазначив, що за перші шість місяців 2023 року до держбюджету надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн.

Міжнародні партнери від початку року виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

Реклама:

За словами Шмигаля першим пріоритетом видатків залишається безпека та оборона. Це близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці – соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 млрд грн. Також серед основних програм видатків: медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

Крім того, уряд уже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн", – повідомив Шмигаль.

Реклама:

Нагадаємо:

До загального фонду держбюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

До державного бюджету України в четвер, 30 червня, надійшли грантові кошти в сумі 1,215 мільярда доларів: 1,2 млрд дол від США та 15 млн дол від Фінляндії.