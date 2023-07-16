Британія стала першою європейською країною, яка вступила до торговельного блоку CPTPP

Міністр з питань бізнесу та торгівлі Кемі Баденок підписав угоду про приєднання Великої Британії до Індійсько-Тихоокеанського торговельного блоку (CPTPP), Україні також планує приєднатись до угоди.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, що підпис міністра є офіційним підтвердженням згоди Британії приєднатися до групи після істотного завершення переговорів на початку цього року.

"Тепер уряд намагатиметься ратифікувати угоду, яка включатиме парламентський контроль, у той час як інші країни CPTPP завершуватимуть власні законодавчі процеси", – йдеться в повідомленні.

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Велика Британія стане першим європейським членом і першим новим членом після створення CPTPP.

Для Сполученого Королівства угода важливо тим, що один із кожних 100 британських працівників у 2019 році був найнятий на підприємство, головний офіс якого знаходиться в країні-члені CPTPP, що дорівнює понад 400 000 робочих місць по всій країні.

Очікується, що інвестиції між Британією та країнами CPTPP збільшаться, оскільки угода містить положення щодо обмеження бар’єрів і заохочення більшого надходження інвестицій. У 2021 році інвестиційні запаси Великобританії з країн CPTPP становили 182 млрд фунтів стерлінгів.

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Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна також планує CPTPP.

Нагадаємо:

Україна планує підписати митний безвіз із Обʼєднаними арабськими еміратами (ОАЕ), також у планах приєднання до "Угоди про транстихоокеанське партнерство" (CPTPP), що відкриє можливість вільної торгівлі з Австралією і Японією.