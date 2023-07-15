РФ планує скоротити експорт нафти у серпні – Reuters

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Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.

Про це пише Reuters.

Видання, посилаючись на три джерела знайомих з цим питанням, зазначає, що Росія доручила нафтовим компаніям скоротити плани поставок на наступний місяць.

Згідно з торговими джерелами та даними Refinitiv Eikon, серпневі скорочення поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 тис барелів на день.

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Члени організація експортерів нафти ОПЕК+ скорочують поставки з листопада, щоб підтримати ціни. Цього місяця РФ пообіцяла скоротити експорт на 500 тис барелів на добу в серпні, а Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.

"Липневі навантаження нафти із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга в Балтійському морі та Новоросійськ у Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні та 2,4 млн барелів на добу в травні", – йдеться в повідомленні.

Речник віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, який відповідає за відносини Москви з ОПЕК+ заявив, що російські компанії самі вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток нафти в серпні, але завдання Росії – скоротити поставки на світові ринки.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли у вівторок, 11 липня, відігравши частину втрат попередньої сесії, оскільки трейдери зосередилися на скороченні поставок найбільшими світовими експортерами нафти Саудівською Аравією і Росією, а також на ослабленні долара.

Економічна правда.