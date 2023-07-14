В уряді розповіли, наскільки видатки бюджету в першому півріччі перевищили доходи

Протягом січня - червня до загального фонду держбюджету України надійшло майже 870 мільярдів гривень, загалом до різних фондів держбюджету надійшли 1,302 трильйона гривень. Загальна сума видатків становила 1,8 трильйона гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"За перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податки громадян та бізнесу ми направляли на забезпечення оборони й безпеки нашої країни", – зазначив глава Кабміну.

За січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 млрд грн: 600 млрд грн податкових надходжень та 270 млрд грн грантів від міжнародних партнерів.

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Усього за підсумками перших шести місяців до різних фондів держбюджету надійшли 1 трильйон 302 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів.

За цей же період у шість місяців видатки держбюджету склали 1,784 трлн грн.

"Абсолютним пріоритетом бюджету є безпека та оборона. На це ми зараз витрачаємо близько половини всіх коштів, які маємо в бюджеті. На другому місці – соціальні програми підтримки людей", – додав Шмигаль.

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Крім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта та підтримка регіонів.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд грн. Тобто, коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи", – наголосив Шмигаль.

Нагадуємо:

У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 133,7 мільярда гривень.

Економічна правда