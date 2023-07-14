Українців попередили про небезпечну розсилку: завантажує вірусну програму

"Моряків замінили зерновики". Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї До великої війни дунайські порти занепадали, а зараз це одні з головних воріт для українського експорту. Раптовий інтерес до Дунаю змінив і економіку тутешніх міст. ЕП навідалася в Ізмаїл та Рені.

Скупий платить тричі. Як західні компанії, які чіпляються за Росію, втрачають ринки, бізнес та репутацію Зміна ставлення до західних фірм, які працюють у Росії, поступово перетворюється на тренд. А от компанії, які пішли першими, можуть виграти від цього чи не найбільше. Про що йдеться?