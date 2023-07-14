Українців попередили про небезпечну розсилку: завантажує вірусну програму
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура".
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Повідомлення містять вкладення з назвою "Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip". Відкриття цього файлу призведе до завантаження і запуску шкідливої програми SmokeLoader.
"Вкотре для розповсюдження листів зловмисники використали скомпрометовані облікові записи електронної пошти", – додали в Держспецзв’язку.
Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0006.
Нагадуємо:
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) видав розпорядження, за яким інтернет-провайдери мають заблокувати по DNS домен pravda-ua.com, що імітував назву видання "Українська правда".