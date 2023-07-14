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Українців попередили про небезпечну розсилку: завантажує вірусну програму

П'ятниця, 14 липня 2023, 11:11 - Анастасія Жарикова

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура".

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Повідомлення містять вкладення з назвою "Акт_Звiрки_та_рах.факт_вiд_12_07_2023.zip". Відкриття цього файлу призведе до завантаження і запуску шкідливої програми SmokeLoader.

"Вкотре для розповсюдження листів зловмисники використали скомпрометовані облікові записи електронної пошти", – додали в Держспецзв’язку.

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Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0006. 

Нагадуємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) видав розпорядження, за яким інтернет-провайдери мають заблокувати по DNS домен pravda-ua.com, що імітував назву видання "Українська правда". 

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