Японський виробник вантажівок Isuzu Motors пішов із ринку РФ – ЗМІ

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Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. пішов з російського ринку, оскільки не зміг відновити виробництво після зупинки через війну в Україні.

Про це пише Kyodo News із посиланням на ознайомлене джерело.

Зазначається, що компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu із близько 200 співробітників.

"Isuzu була змушена зупинити виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну порушило постачання запчастин.

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Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував особливий збиток у розмірі 1,7 мільярда ієн (12 мільйонів доларів) у фінансовому році, що закінчився в березні. У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку", - пише агентство.

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося у 2008 році, до війни становило лише 1 відсоток від загального обсягу виробництва комерційних вантажівок компанії у світі.

За даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ виготовив близько 3 700 автомобілів.

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Економічна правда