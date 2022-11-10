Автоконцерн Izusu представив план виходу з Росії

Японський виробник вантажівок та пікапів Isuzu представив план виходу з Росії, перспективи відновлення роботи заводу Isuzu в Ульяновську не визначені.

Про це пише "Настоящее время" із посиланням на агентство Kyodo.

У березні цього року автоконцерн призупинив виробництво в Ульяновську. Причиною такого рішення стали, зокрема, логістичні проблеми та обмеження на поставки вантажівок з боку Японії.

За прогнозами Isuzu, збитки від діяльності компанії в Росії до кінця 2023 року становитимуть мільярди єн (мільйони доларів), а перспективи відновлення роботи заводу Isuzu в Ульяновську не визначені.

Завод Isuzu в Ульяновську працював з 2012 року. У 2021 році з конвеєра зійшло 3,7 тисячі вантажівок.

Нагадаємо:

Раніше російські ЗМІ писали, що японський автоконцерн Isuzu розглядає можливість припинення випуску автомобілів у РФ слідом за Toyota і Mazda.

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