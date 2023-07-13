У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру", проводили азартні ігри, під час яких адміністрація закладів організовувала кеш-гру в покер. Така незаконна діяльність прикривалася документами, виданими громадською організацією, що має відношення до спортивного покеру.

Наразі фігурантам готують підозри та встановлюютьповне коло осіб причетних до організації та провадження незаконної діяльності. Зокрема, їм загрожує відповідальність у вигляді штрафів, а також позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Силовики провели п’ять обшуків за адресами розміщення покерних клубів та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження.

Детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів та 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки для гри в покер. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 16 млн грн.

У порушників також вилучили близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо.

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