Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС

"ДТЕК Енерго" розраховує на отримання урядових кредитів для відновлення потужностей, зруйнованих під час ракетних атак минулої осені та зими.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"Через пошкодження від атак на кінець минулого осінньо-зимового періоду було недоступно 1,4 ГВт потужностей теплової генерації "ДТЕК". На їх відновлення потрібно щонайменше 7 млрд грн. В умовах війни - обсяги колосальні, тому для покриття такої величезної суми розраховуємо насамперед на кредитну програму від уряду", - сказав Салєєв.

За його словами, за перше півріччя 2023 року компанія інвестувала в планові ремонти 1,5 млрд грн і за підсумками року планує збільшити вкладення до 3,5 млрд грн.

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"У березні-червні цього року енергетики "ДТЕК Енерго" провели сім ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще стільки ж - зараз у процесі. Це планові ремонти, адже обладнання станцій посилено працювало в минулому опалювальному сезоні та повинно бути готове до такої самої роботи наступної зими", - зазначив Салєєв.

Під час нинішньої ремонтної кампанії "ДТЕК Енерго" запланувало відремонтувати 27 енергоблоків.

Салєєв пояснив, що цього року українська енергосистема увійде в опалювальний сезон зі значно меншим запасом міцності, ніж минулого.

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"Наше завдання - відновити якомога більшу частину потужностей як до початку опалювального сезону, так і продовжувати відновлювати обладнання вже під час його проходження", - резюмував він.

При цьому, за даними Салєєва, електростанції компанії за останні два місяці відпускали в енергосистему в середньому на 20-30% більше електроенергії, ніж у травні-червні 2022 року, згенерувавши за перше півріччя в українську енергосистему майже 7 млрд кВт-год е/е.

Нагадаємо:

ДТЕК входить до складу SCM, єдиним акціонером якої є Рінат Ахметов.

Енергохолдинг ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол.