Росіяни приводять у відповідність до своїх стандартів сільгосппродукцію на окупованих територіях
Російська окупаційна влада готує до експорту українську сільськогосподарську продукцію з окупованих територій, і для цього приводить її, а також діяльність сільгоспвиробників до російських стандартів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Представниця Міноборони порівняла росіян з варварами.
"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації. Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - зазначила вона.
Як уточнила Маляр, "для цього окупант приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгоспвиробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду".
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Країни "Групи семи" (G7) працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна з окупованих територій за допомогою хімічної ідентифікації його походження.