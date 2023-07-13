Росіяни приводять у відповідність до своїх стандартів сільгосппродукцію на окупованих територіях

Російська окупаційна влада готує до експорту українську сільськогосподарську продукцію з окупованих територій, і для цього приводить її, а також діяльність сільгоспвиробників до російських стандартів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Представниця Міноборони порівняла росіян з варварами.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації. Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - зазначила вона.

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Як уточнила Маляр, "для цього окупант приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгоспвиробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду".

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Країни "Групи семи" (G7) працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна з окупованих територій за допомогою хімічної ідентифікації його походження.

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