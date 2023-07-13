Російська нафта Urals перевищила встановлену торік "стелю цін" 

Російська сира нафта Urals порушила ціновий ліміт в 60 доларів за барель, встановлений G7, що стало ударом по санкційним зусиллям Заходу та, можливо, економічною перемогою для Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними агентства Argus Media, ціна на нафту марки Urals перевищила 60 доларів за барель у середу, перевищивши межу, встановлену G7 в минулому році, намагаючись обмежити доходи Москви.

Ідея обмеження полягала в тому, щоб припинити транспортування російської нафти на західних кораблях — із західним страхуванням — якщо ціна на неї не була нижчою від порогової.

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Агентство зазначає, що останні дані свідчать про своєрідну перемогу Москви, яка зібрала тіньовий флот із суден, достатньо великий, щоб транспортувати свою нафту покупцям з меншою потребою в послугах компаній із країн G7, і значною мірою покладається на доходи від вуглеводнів.

Для деяких покупців флагманської російської нафти порушення лімітів стане "головним болем". Особливо для Індії, ринку, який підтримував російський експорт, але де деякі покупці все ще покладаються на ключові західні послуги для забезпечення імпорту.

"Останні кілька місяців індійські банки були особливо обережними через побоювання санкцій, вимагаючи від нафтопереробників показати, що ціна франко-борту їхнього вантажу була нижчою за 60 доларів, щоб здійснити оплату", - зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

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За її словами, можливо, Росії доведеться запропонувати більші знижки, щоб продовжувати залучати покупців в Азії. Або посередникам доведеться скоротити свої прибутки.

Це вказує на те, що Росії доведеться більше покладатися на власні танкери та послуги, або на послуги так званих дружніх країн. Тим не менш, буде момент, коли виробник ОПЕК+ може мати проблеми з заміною західних поставок цих танкерів і послуг.

Наразі незрозуміло, хто страхує російські вантажі, коли західне страхування відмовляється. Експерти з судноплавства давно попереджають, що одним із непередбачуваних наслідків санкцій є зростаючий ризик екологічної катастрофи, коли немає кому покрити витрати на очищення.

Ціни на нафту Urals у середу в чорноморському порту Новоросійськ зросли до 60,78 доларів за барель, свідчать дані Argus Media.

Дані агентства з ціноутворення ретельно відстежуються політиками Європейського Союзу та США, а також використовуються російським урядом. На ширшому ринку нафти ціни зростають, оскільки ОПЕК+ скорочує поставки, скорочуючи світові запаси. Російський експорт також починає скорочуватися, що ще більше тисне на ціни.

Нагадуємо:

"Тіньовий флот" танкерів, який виник аби забезпечити транспортування російської нафти, скоротився вдесятеро.