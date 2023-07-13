Найбагатший олігарх РФ Лісін співпрацює з оборонкою та в'язницями Росії. Він досі не під санкціями Заходу – "Схеми"

Володимир Лісін getty images

Російський виробник сталі ПАО "НЛМК" наближеного до Путіна олігарха Володимира Лісіна, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, який розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту РФ.

Про це повідомляють "Схеми".

Раніше журналісти з'ясували, що завод Лісіна щонайменше до 2019 року постачав сталь державним виробникам ядерних боєприпасів в РФ.

Відповідно до даних сайту публічних закупівель РФ, ПАО "НЛМК" протягом 2022-2023 років щонайменше 8 разів перемагало у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії.

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"Сім із них - на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области). Колонія закупила сталі у підприємства Лісіна на суму 66,2 мільйона рублів (729 тисяч доларів). Восьмий державний тендер, який за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала компанія "НЛМК", - на постачання ізотопної сталі для АО "Изумруд" (місто Владивосток, контролюється державним "Росимуществом").

"НЛМК" поза конкурсною процедурою (закупівля у одного виконавця) переміг у тендері, оголошеному "Изумрудом" 25 травня 2022 року. Предмет закупівлі - "сталь нержавіюча в злитках або інших первинних формах та напівфабрикати з нержавіючої сталі", - пишуть "Схеми".

Зазначається, що завод "Изумруд" працює у військово-оборонному комплексі РФ - він озробляє, зокрема, системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА.

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На початку 2023-го повноважний представник президента РФ Володимира Путіна на Далекому Сході Юрій Трутнєв офіційно відвідав "Изумруд".

Місцеві російські ЗМІ пишуть про "Изумруд" як про "системоутворююче підприємство, розробника та виробника радіолокаційних систем управління артилерійською зброєю на кораблях Військово-морського флоту Росії", з'сували розслідувачі.

"Схеми" додають, що у лютому 2023 року "Изумруд" потрапив під санкції Великої Британії, а в квітні - України.

Журналісти звернулися за коментарем до прес-служби "НЛМК".

"ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области" є виробником електротехнічного обладнання для різного цивільного застосування, у тому числі мережевих та вимірювальних трансформаторів, світлодіодних світильників. АО "Изумруд" також є виробником побутових електроприладів, у тому числі компресорів, зарядно-розрядних та комутаційних щитів. "НЛМК" постачав цій компанії відповідну сталь до травня 2022 року.

Після включення АО "Изумруд" до списку санкцій Великої Британії, поставки цієї компанії не здійснювалися. "НЛМК" продає сталь на внутрішній ринок лише цивільного застосування, зокрема через мережі дистрибуції. "НЛМК" не бачить можливості без наявності підстав обмежувати споживачів на внутрішньому ринку у звичайній стандартній продукції загальногромадянського користування", - відповіли там.

Володимир Лісін - найбагатший росіянин за версією російського Forbes у 2022 році році та третій у списку найбагатших у 2023 році. Статки Лісіна за рік війни зросли з 18,4 мільярдів доларів до 22 мільярдів.

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Нагадуємо:

Раніше розслідування "Радіо Свобода" показало, що російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Економічна правда