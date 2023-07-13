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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – "Енергоатом"

Четвер, 13 липня 2023, 09:00 - Олексій Павлиш

Станом на 08:00 13 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін, наразі він становить 16,47 м. Ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це заявили в "Енергоатомі". 

При цьому рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 10,91 м.

 

"Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

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Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - пояснили в держкомпанії.

Нагадаємо:

На ранок 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишався стабільним, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

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Укладений НАЕК "Енергоатом" страховий договір щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на українських АЕС передбачає відкладальні умови щодо окупованої росіянами ЗАЕС, оскільки вона не контролюється українським оператором.

Економічна правда

енергетика Енергоатом АЕС ЗАЕС
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