Станом на 08:00 13 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін, наразі він становить 16,47 м. Ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це заявили в "Енергоатомі".

При цьому рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 10,91 м.

"Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

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Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - пояснили в держкомпанії.

Нагадаємо:

На ранок 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишався стабільним, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

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Укладений НАЕК "Енергоатом" страховий договір щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на українських АЕС передбачає відкладальні умови щодо окупованої росіянами ЗАЕС, оскільки вона не контролюється українським оператором.

Економічна правда