Всі розділи
Укр / Рус

Рівень ставка-охолодувача ЗАЕС стабільний - Енергоатом

Середа, 12 липня 2023, 11:33 - Анастасія Жарикова

На ранок 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 08:00 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,47 м", - йдеться в повідомленні.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, залишається на рівні 11,08 м. 

Реклама:

У "Енергоатомі" додали, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадуємо:

Реклама:

Укладений НАЕК "Енергоатом" страховий договір щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на українських АЕС передбачає відкладальні умови щодо окупованої росіянами ЗАЕС, оскільки вона не контролюється українським оператором.

Раніше ми писали, що держпідприємство НАЕК "Енергоатом" наприкінці червня уклало договір страхування з ПрАТ "Страхова компанія "Перша" на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України, однак страхове покриття почне діяти лише після звільнення ЗАЕС від окупантів.

ЗАЕС Енергоатом
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
В "Енергоатомі" пояснили умови страхового покриття можливого ядерного інциденту на ЗАЕС 11 липня 2023, 12:21
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним – "Енергоатом" 11 липня 2023, 09:47
У разі підриву росіянами ЗАЕС Україна не отримає страхову компенсацію на 5 млрд: є умови щодо війни 7 липня 2023, 16:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті