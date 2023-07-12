Рівень ставка-охолодувача ЗАЕС стабільний - Енергоатом

На ранок 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 08:00 12 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,47 м", - йдеться в повідомленні.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, залишається на рівні 11,08 м.

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У "Енергоатомі" додали, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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Укладений НАЕК "Енергоатом" страховий договір щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на українських АЕС передбачає відкладальні умови щодо окупованої росіянами ЗАЕС, оскільки вона не контролюється українським оператором.

Раніше ми писали, що держпідприємство НАЕК "Енергоатом" наприкінці червня уклало договір страхування з ПрАТ "Страхова компанія "Перша" на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України, однак страхове покриття почне діяти лише після звільнення ЗАЕС від окупантів.