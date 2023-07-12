Monobank повернув 5,5 млн доларів клієнтів від підсанкційного брокера EXANTE

Monobank отримав 5,5 мільйона доларів коштів клієнтів з рахунку брокера EXANTE, який опинився під санкціями України.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Ми провели переговори з брокером, який одразу погодився їх повернути, паралельно ми звернулися за допомогою до НБУ", - написав він.

Гороховський пояснив, що проблема полягає в тому, що незважаючи на те, що платіж відправлений з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а клієнтам mono.

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"Нам потрібно заручитися підтримкою НБУ, що така транзакція не є порушенням закону про санкції", - додав банкір.

Ввечері 11 липня банк отримав гроші від брокера.

За його словами, заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що 12 липня Нацбанк дозволить банку діяти на власний розсуд.

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"Завтра всім усе повернемо. Купуйте ОВДП. Акції Apple – це не наш шлях", – резюмував співвласник monobank.

Нагадуємо:

5 липня брокер mono invest, компанія EXANTE, потрапила під санкції РНБО - інвесторам пропонують негайно закрити рахунки.