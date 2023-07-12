Monobank повернув 5,5 млн доларів клієнтів від підсанкційного брокера EXANTE
Monobank отримав 5,5 мільйона доларів коштів клієнтів з рахунку брокера EXANTE, який опинився під санкціями України.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"Ми провели переговори з брокером, який одразу погодився їх повернути, паралельно ми звернулися за допомогою до НБУ", - написав він.
Гороховський пояснив, що проблема полягає в тому, що незважаючи на те, що платіж відправлений з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а клієнтам mono.
"Нам потрібно заручитися підтримкою НБУ, що така транзакція не є порушенням закону про санкції", - додав банкір.
Ввечері 11 липня банк отримав гроші від брокера.
За його словами, заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що 12 липня Нацбанк дозволить банку діяти на власний розсуд.
"Завтра всім усе повернемо. Купуйте ОВДП. Акції Apple – це не наш шлях", – резюмував співвласник monobank.
Нагадуємо:
5 липня брокер mono invest, компанія EXANTE, потрапила під санкції РНБО - інвесторам пропонують негайно закрити рахунки.