ВАКС залишив Микитася в СІЗО, але зменшив заставу до 20 мільйонів

Колишнього народного депутата Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою ще на 60 діб, при цьому йому зменшили заставу до 20 млн грн.

Про це пише Центр протидії корупції з посиланням на рішення суддів ВАКС.

"Микитась залишиться в СІЗО до 8 вересня, якщо не внесе заставу. Розмір якої, до слова, зменшили з 40 до 20 млн грн.

У жовтні минулого року слідчий суддя обрав йому заставу у 260 млн, згодом апеляція зменшила її розмір до 100 млн. Потім заставу зменшували ще декілька разів, останнього разу із 80 до 40 млн грн", - заявили в ЦПК.

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У суді Микитась скаржився на погані умови у СІЗО, а його адвокат надала понад 30 подяк і різних відзнак, які, на думку сторони захисту, позитивно характеризують обвинуваченого, додає ЦПК.

Також захист говорив про те, що в доньок Микитася скоро день народження і зміна варти на інший запобіжний міг би стати подарунком.

"Також сторона захисту наголошувала на тому, що Микитась нібито не може сплатити 40 млн грн. За версією захисту, значну частину статків він роздав на благодійність.

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На підтвердження цього Микитась навіть надав фото ремонту рідної школи, який він нібито зробив за власний рахунок. Також Микитась говорив, що активно підтримує ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила екснардепа Максима Микитася, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабаря, під вартою. При цьому йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 мільйонів гривень застави екснардепу Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро (близько 850 мільйонів гривень) хабаря.

18 жовтня забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.

Філатов підтвердив інформацію про те, що Микитась пропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.

У кінці грудня 2020 року Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.

31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова. У березні 2021-го Микитася звільнили з-під варти.

Економічна правда