Апеляція залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 мільйонів

Максим Микитась фото: цпк

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила екснардепа Максима Микитася, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабаря, під вартою. При цьому йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі суддів Дмитра Михайленка, Миколи Глотова та Даниїли Чорненької залишила екснардепа Макисма Микитася під вартою. Водночас йому зменшили альтернативну заставу до 100 млн грн.

Чекаємо на повний текст рішення, шоб зрозуміти, яка причина різкого зменшення застави", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що раніше слідчий суддя Віталій Дубас визначав розмір застави у 260 млн грн, що було навіть більше, ніж просив прокурор.

Водночас захист Микитася заявляв, що у їхнього клієнта немає ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн.

При цьому сам Микитась брав участь у засіданні по відеозв'язку із СІЗО, а безпосередньо в зал суду прийшла група підтримки із інвесторів Укрбуду.

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"Якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обов'язків. Зокрема, він повинен здати паспорти для виїзду за кордон та не спілкуватись зі свідками у справі", - додали в ЦПК.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 мільйонів гривень застави екснардепу Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро (близько 850 мільйонів гривень) хабара.

18 жовтня забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.

Філатов підтвердив інформацію про те, що Микитась пропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.

У кінці грудня 2020 року Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.

31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова. У березні 2021-го Микитася звільнили з-під варти.

Економічна правда