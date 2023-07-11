Українці отримали понад 200 тисяч витягів про несудимість через сервіс "Дії"

Завдяки сервісу в "Дії" українці в декілька кліків змогли отримати понад 200 тисяч витягів про несудимість.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За 2,5 місяці з моменту запуску оновленого сервісу українці замовили витяг про несудимість у застосунку 204 558 разів. 95% користувачів сервісом задоволені.

"Це популярна державна послуга, адже витяг потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: працевлаштування, тендер, виїзд за кордон тощо", – додав Федоров.

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Він нагадав, що у застосунку "Дія" можна отримати документ за кілька секунд — послуга автоматична, тож не треба чекати, поки заяву опрацює людина. У більшості випадків заяву не потрібно заповнювати вручну – "Дія" підтягне інформацію самостійно.

Також витяг про несудимість можете замовити на порталі "Дія" за посиланням.

Нагадуємо:

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24 квітня у застосунку "Дія" стало можливим отримати витяг про несудимість - послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Економічна правда