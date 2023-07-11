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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним – "Енергоатом"

Вівторок, 11 липня 2023, 09:47 - Олексій Павлиш

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це заявили в "Енергоатомі".

Так, станом на 09:00 11 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі - наразі він становить 16,46 м.

 

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 11,08 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

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Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - додали в держкомпанії.

Раніше в "Енергоатомі" також повідомляли, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний.

Економічна правда

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ЗАЕС Енергоатом атомна енергетика Каховська ГЕС
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