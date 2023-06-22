Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – "Енергоатом"

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це заявили в "Енергоатомі".

Так, станом на 11:00 22 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі, наразі він становить 16,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, заявили в компанії.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - пояснили в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Економічна правда