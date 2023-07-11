Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури
З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден, сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Повідомляється, що зараз у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.
"Також флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.
З 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйони тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини", - наголосили у міністерстві.
"Українська агропродукція займає значне місце в продовольчій безпеці світу. Повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери.
Останні кілька місяців Зерновий коридор практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі.
Ми завжди виконували і готові надалі виконувати ті зобов’язання, які брали на себе, коли підписували Зернову угоду. Також закликаємо світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство", - заявив віце-прем’єр міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За даними міністерства, у період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.
Загалом з 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн продукції українських аграріїв до 45 країн світу.
Нагадаємо:
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжити дію "зернової ініціативи" на три місяці.
Міністерство закордонних справ Росії раніше заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.
Затримки росіянами перевірок суден у рамках "зернової ініціативи" обійшлися найбільшому агрохолдингу України Kernel Holding у 57 млн доларів.
Економічна правда