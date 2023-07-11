Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури

фото: мінінфраструктури

З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден, сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Повідомляється, що зараз у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

"Також флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

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З 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйони тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини", - наголосили у міністерстві.

"Українська агропродукція займає значне місце в продовольчій безпеці світу. Повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери.

Останні кілька місяців Зерновий коридор практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі.

Ми завжди виконували і готові надалі виконувати ті зобов’язання, які брали на себе, коли підписували Зернову угоду. Також закликаємо світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство", - заявив віце-прем’єр міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За даними міністерства, у період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.

Загалом з 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн продукції українських аграріїв до 45 країн світу.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжити дію "зернової ініціативи" на три місяці.