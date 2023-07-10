Новини 10 липня: сповільнення інфляції, будівництво в Україні підприємств з виробництва зброї

Про чергові обмеження щодо тютюнових виробів. З 11 липня набирають чинності норми закону № 1978-IX, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Про сповільнення інфляції. Зростання споживчих цін в Україні у червні прискорилось до 0,8% з 0,5% у травні, у річному вимірі інфляція знизилась до 12,8%. Про це свідчать дані Держстату.

Про будівницство заводу Bayraktar в Україні. Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні. Завод почав будуватися реально, а не тільки у меморандумі.

Про відкриття заводу з виробництва бронетехніки. Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

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Про мінування ЗАЕС росіянами. Ворог продовжує мінування Запорізької АЕС та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

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"Ще два-три місяці протягнемо". Чому у водоканалах б'ють на сполох через тарифи і хто винен в іржавій воді з-під крана

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Другий рік влада блокує перегляд тарифів на водопостачання. Чим це може обернутися для водоканалів та населення?