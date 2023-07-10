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Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 мільйонів штрафу для “Сбербанку”

Понеділок, 10 липня 2023, 14:46 - Анастасія Жарикова

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинними рішення Нацбанку про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (згодом – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу - штрафу на 94,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається,  що суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає. 

У грудні 2018 року НБУ наклав штраф на фінустанову в розмірі 94 737 499,80 гривень та письмового застереження. Ці заходи було застосовано за:

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  • встановлення факту повторного  здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; 
  • неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; 
  • недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; 
  • порушення порядку зупинення фінансових операцій. 

Банк оскаржив застосовані заходи впливу в Окружному адміністративному суді Києва у вересні 2019 року. У грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку. 

Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, решулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.

Штраф АТ "Сбербанкˮ сплатив у добровільному порядку в січні 2019 року.

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Економічна правда

НБУ Сбербанк штраф суд
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