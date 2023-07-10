Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 мільйонів штрафу для “Сбербанку”
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинними рішення Нацбанку про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (згодом – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу - штрафу на 94,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.
У грудні 2018 року НБУ наклав штраф на фінустанову в розмірі 94 737 499,80 гривень та письмового застереження. Ці заходи було застосовано за:
- встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;
- недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
- порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Банк оскаржив застосовані заходи впливу в Окружному адміністративному суді Києва у вересні 2019 року. У грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, решулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.
Штраф АТ "Сбербанкˮ сплатив у добровільному порядку в січні 2019 року.
Економічна правда