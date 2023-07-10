Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 мільйонів штрафу для “Сбербанку”

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинними рішення Нацбанку про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (згодом – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу - штрафу на 94,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

У грудні 2018 року НБУ наклав штраф на фінустанову в розмірі 94 737 499,80 гривень та письмового застереження. Ці заходи було застосовано за:

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встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;

незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;

недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;

порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Банк оскаржив застосовані заходи впливу в Окружному адміністративному суді Києва у вересні 2019 року. У грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.

Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, решулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.

Штраф АТ "Сбербанкˮ сплатив у добровільному порядку в січні 2019 року.

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Економічна правда