"НКРЕКП має діяти вільно та автономно": регулятору нагадали про його незалежність

Секретаріат Енергетичного Співтовариства нагадав Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про незалежність від уряду на тлі останніх рішень про підвищення тарифів та їх скасування.

Про це йдеться в листі Секретаріату до голови НКРЕКП Ущаповського, який є в розпорядженні ЕП.

"Секретаріат пильно спостерігає за нещодавніми подіями і Вашими публічними заявами, а також за заявами високопосадовців Уряду. Вже на цьому етапі ми б хотіли нагадати, що незалежність національних Регуляторів у сфері енергетики є однією з ключових цінностей європейської моделі енергетики, яка застосовується до України через її членство у Енергетичному Співтоваристві, що також передбачає юридично зобов'язуючі правила", – йдеться в ньому.

В Організації нагадали, що нещодавнє розширення повноважень регулятора через транспозицію Регламенту REMIT в Україні ще більше сфокусувало увагу на незалежності НКРЕКП, яку уряд, члени та працівники НКРЕКП мають оберігати від будь-якого неналежного зовнішнього впливу.

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Також у листі до регулятора Секретаріат наголосив, що європейські директиви, перейняті законодавством України, вимагають гарантувати незалежність регуляторного органу, забезпечити неупереджене застосування його повноважень та забезпечити можливість прийняття регулятором автономних рішень, незалежно від будь-якого політичного органу.

Крім цього, європейські директиви та українське законодавство також зобов'язують членів та працівників НКРЕКП не очікувати та не виконувати прямих вказівок будь-якого уряду.

"Це зобов'язання, і, таким чином, дотримання незалежності та неупередженості Регулятора, було порушено", – додали в Секретаріаті.

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Дотримання та забезпечення цієї неупередженості є також "фундаментом, на якому Україна буде зобов'язана будувати свою майбутню інтеграцію з європейськими енергетичними ринками, щоби продовжити свій шлях реформ енергетичних секторів та забезпечити довіру публічних донорів та подібних приватних інвесторів".

Секретаріат розпочав ретельний аналіз незалежності НКРЕКП та представить проєкт звіту найближчим часом.

Нагадуємо:

29 червня стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та "Укрзалізниці" - у середньому на 32%.

Проте вже 3 липня НКРЕКП скасувала це рішення.

Скасуванню передувала заява президента Володимира Зеленського, який назвав неприйнятним рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду.

Кабмін також не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що місцеві бюджети на сьогодні мають достатньо коштів, щоб взяти на себе під час війни тягар утримання тарифів, зокрема на воду, не перекладаючи це на населення.