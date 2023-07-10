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За пів року українці зареєстрували більше 12 тисяч електромобілів: топ-5 моделей

Понеділок, 10 липня 2023, 09:00 - Олексій Павлиш

За пів року - з січня по червень 2023 року - український автопарк електромобілів поповнили 12,6 тис авто: відносно результату першого півріччя 2022 року кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Про це повідомляє прфільна асоціація "Укравтопром".

Із загальної кількості в 12,6 тис авто 2,8 тис од. - нові, вживаних - 9,8 тис од.

При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (у 1 першому півріччі 2022 року ) до 22%.

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Лідирує на ринку нових електромобілів Volkswagen ID.4 - 899 од. Далі йдуть DongFeng\Honda M-NV - 497 од. та Volkswagen ID.6 - 168 од.

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів продовжує лідирувати Nissan Leaf - 1921 шт., на другому місці - Volkswagen e-Golf - 940 од. Замикає топ-3 Tesla Model 3 - 908 од.

Нагадаємо:

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У квітні український автопарк поповнили 2128 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV): з них нових - 453 од., вживаних - 1675 од.

Економічна правда

авто електромобіль
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