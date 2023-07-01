"Нібулон" отримає 27 мільйонів євро від данського фонду для збільшення потужностей в Ізмаїлі

Одне з найбільших аграрних підприємств країни "Нібулон" отримає 27 млн євро від експортно-інвестиційного фонду Данії EIFO для збільшення потужностей філії "Бессарабська" в Ізмаїлі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ЕIFO інвестує майже 27 млн євро в побудову повноцінного елеватора, розрахованого на одночасне зберігання 118,5 тисяч тонн зернових, та високотехнологічного сучасного млина потужністю 750 тонн на день.

Збільшення потужностей дозволить підприємству наростити пропускну експортну спроможність філії до 300 тис. тонн на місяць, постачати борошно як на внутрішній ринок, так і слугувати інтересам місії захисту продовольчої безпеки UN World Food Program через порти Дунаю.

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Крім того, будівництво нових виробничих потужностей дозволить збільшити кількість робочих місць у регіоні на 100 фахівців.

"Фінансування здійснюється в межах соціальної програми данського інвестиційного фонду, створеного для України. Про запуск програми було оголошено у травні під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Одне з найбільших аграрних підприємств країни "Нібулон" вклало в потужності для логістики агропродукції близько 2 мільярдів доларів, але через війну ці інвестиції не працююють.