У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем

У травні обсяг експорту ІТ-послуг з України склав 590 млн доларів, що на 9,5% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє львівський ІТ кластер, з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що травень став більш успішним для експорту ІТ-послуг, аніж попередній місяць, оскільки цей показник зріс на 9,5% та склав 590 млн дол.

Водночас ці показники на 1,8% або ж 11 млн дол менші у порівнянні з травнем минулого року.

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Львівський ІТ кластер

Загалом, якщо взяти підсумок експорту ІТ-послуг за 5 місяців поточного року, то він складе 2,8 млрд дол, а це на 12% менше ніж в аналогічний період у 2022. Різниця за періодами у доларовому еквіваленті – 374 млн дол.

За словами СЕО львівського ІТ кластера, у травні цього року частка ІТ в структурі всього експорту послуг склала 41%. Натомість у цей період минулоріч – 47,5%. При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 – 7,3 млрд дол.

Нагадаємо:

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Український експорт IT-послуг у першому кварталі року знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом торік і становив 1,68 мільярда доларів.

Економічна правда.